Кабмин внес в Госдуму поправки об индексации пенсий в 2022 году

Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% в 2022 году. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Депутат сообщил, что важный законопроект необходимо принять до конца января. По его словам, в нем ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6% по показателям выше инфляции. Норму об индексации кабмин внес поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект правительства.

Президент России Владимир Путин в конце декабря пообещал выполнить обещания по поводу роста пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года он предложил проиндексировать размер выплат на 8,6 процента

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