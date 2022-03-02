Кабмин внес пакет проектов для поддержки населения и бизнеса в период санкций

Кабинет министров РФ внес в Государственную думу пакет проектов, который поможет российскому бизнесу и гражданам в период действия западных санкций.

Законопроекты содержат комплекс социально-экономических мир, направленных на поддержку населения после введения ограничений со стороны США и ЕС. Тексты документов размещены в думской электронной базе в четверг.

«Проект федерального закона разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине. В результате Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против РФ ряд санкций, затрагивающих экономику страны.

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