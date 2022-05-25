Кабмин увеличит выплаты участникам спецоперации на Украине по поручению Путина

Правительство РФ увеличит выплаты военнослужащим, который принимают участие в российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, которое стратовало 25 мая. Известно, что в нем приняли участие министры, губернаторы и представители общественных организаций.
На Украине продолжается российская спецоперации по освобождению Донбасса. По словам президента РФ , все ее цели будут достигнуты в полной мере.