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Кабмин увеличит выплаты участникам спецоперации на Украине по поручению Путина

Кабмин увеличит выплаты участникам спецоперации на Украине по поручению Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Правительство РФ увеличит выплаты военнослужащим, который принимают участие в российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, которое стратовало 25 мая. Известно, что в нем приняли участие министры, губернаторы и представители общественных организаций.

На Украине продолжается российская спецоперации по освобождению Донбасса. По словам президента РФ , все ее цели будут достигнуты в полной мере.

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