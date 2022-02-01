Кабмин России ввел временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Кабмин России ввел временный запрет на экспорт аммиачной селитры Новости
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Запрет на экспорт аммиачной селитры вводится на два месяца со 2 февраля. Соответствующий документ утвердили в Правительстве России.

Решение о временном запрете аммиачной селитры принято, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании. Потребность в удобрениях возникла в связи с ранним приходом весны в нескольких российских субъектах.

«С 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано», — говорится в документе.

По словам первого вице-премьера страны Андрея Белоусова, оставшийся объем аммиачной селитры можно снова экспортировать со 2 апреля. К этому моменту предприятия страны получат минеральное удобрение в нужном объеме.

Необходимость введения запрета на экспорт аммиачной селитры обсуждали в кабмине на днях. По мнению российских компаний, данная мера не принесет убытков. После окончания эмбарго планируется нагнать плановые объемы поставок удобрения.

 
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