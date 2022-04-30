Кабмин разрешил не учитывать доход безработных россиян при назначении детских выплат

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Правительство выпустило постановление о расширении доступа семей с детьми к социальной поддержке. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.
Согласно действующим правилам, при расчете среднедушевого дохода семьи учитывается заработок всех ее членов за последние три месяца. В 2022 году будет действовать исключение, которое позволяет не учитывать доход члена семьи, лишившегося работы после 1 марта.
«На 2022 год устанавливается исключение – при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер», — говорится в тексте документа.
Речь идет о ежемесячной выплате на детей от трех до семи лет, а также о пособии в связи с рождением и усыновлением первого и второго ребенка. Такая мера поддержки распространяется на семьи, среднедушевой доход которых не дотягивает до прожиточного минимума.
Уже сейчас по новым правилам начали назначаться ежемесячные пособия на детей от восьми до 17 лет. Прием заявок на получение выплаты ранее стартовал на портале госуслуг, передает телеканал «360».