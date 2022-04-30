Кабмин разрешил не учитывать доход безработных россиян при назначении детских выплат

Речь идет о ежемесячной выплате на детей от трех до семи лет, а также о пособии в связи с рождением и усыновлением первого и второго ребенка. Такая мера поддержки распространяется на семьи, среднедушевой доход которых не дотягивает до прожиточного минимума.