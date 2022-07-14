Кабмин Казахстана создаст условия для релокации уходящих из РФ компаний по поручению Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал создание благоприятных условий для привлечения уходящих из России компаний. Такое поручение он дал правительству во время расширенного заседания.
По словам казахстанского лидера, сейчас идет глобальная борьба за инвестиционный капитал. Он обратил внимание, что каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных фирм остановила деятельность в РФ.
«Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев членам кабмина.
Ранее об ушедших из РФ компаниях высказался депутат Госдумы Евгений Федоров. Он предложил запретить деятельность таких фирм на территории страны на десять лет.