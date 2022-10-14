К защите Родины готовы: эксклюзивный репортаж подготовки мобилизованных в ЛНР

На одном из полигонов Луганской Народной Республики прошли занятия по огневой подготовке с мобилизованными гражданами ЛНР.
Как сообщает корреспондент «Народных Новостей» с места событий, на этот раз инструктор-волонтер приехал поделиться секретами стрелкового мастерства с бойцами армейского корпуса ЛНР.
«Удержание оружия, способы перезарядки и ведения огня из автомата – это то, чем щедро делится преподаватель с парнями, которым пришлось взять в руки оружие для защиты родного дома», – отмечает корреспондент.
Настроение у бойцов бодрое. Как отметили парни, они хотят как можно быстрее научиться технике ведения боя, чтобы применять ее на практике.
Ранее сообщалось, что украинская армия выпустила по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе города, сообщает специальный корреспондент «Народных Новостей».