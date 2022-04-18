к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации из 12 стран

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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая продвигается как российский аналог SWIFT, присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.





Во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы Набиуллина подчеркнула, что СПФС «работает по стандартам SWIFT». Топ-менеджер пояснила:

Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран».

Напомним, система передачи финансовой информации SWIFT прекратила предоставление услуг российским банкам, попавшим под санкции Евросоюза, с 12 марта 2022 года.