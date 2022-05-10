«К покупателям складных телефонов Samsung относятся, как к клиентам второго сорта». Samsung не лучшим образом организовала сервис замены защитной плёнки

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«К покупателям складных телефонов Samsung относятся, как к клиентам второго сорта». Так утверждает источник, рассказывая достаточно неожиданную историю.





Речь идёт о гибких флагманах линейки Galaxy Z. Как известно, у всех таких моделей Samsung имеется заводская плёнка на экране, которую нельзя удалять, так как она выполняет роль замены защитного стекла. Так как это всего лишь плёнка, со временем она изнашивается и требует замены. И вот тут у Samsung имеются проблемы.

Проблемы заключаются не в замене, а в том, как компания относится к данному вопросу.

На большинстве рынков Samsung требует от владельцев Galaxy Z отказаться от своих устройств как минимум на три дня для проведения процедуры замены. Более того, Samsung не предлагает сменное устройство, и, что еще хуже, компания просит клиентов сбросить свои телефоны до заводских настроек, прежде чем они сдадут их для замены защитной пленки. Зачем пользователям это делать, неясно.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что большинство ремонтных мастерских и магазинов отказываются заменить защитные пленки Galaxy Z Flip и Z Fold, потому что процедура весьма сложная и рискованная, а специалистов, кто бы без труда мог произвести замену, пока не так много.

На форуме Samsung, где люди жалуются на оговариваемую проблему, один пользователь рассказал, что компания Coolblue взялась за дело более серьёзно, не требуя предварительной записи и сброса смартфона до заводских настроек. Правда, это касается только магазинов в Нидерландах.