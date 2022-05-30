К дорожным камерам в России предъявят новые требования

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«Коммерсантъ» сообщает о разработке нового ГОСТа с требованиями к дорожным камерам. Документ уже прошел общественное обсуждение, а после утверждения и вступления в силу он станет обязательным к применению в России.

Стандарт подробно описывает каждый из 21 состава правонарушений, которые должны фиксировать автоматические комплексы. В частности, регламентирован набор материалов и данных, необходимых для того, чтобы инспектор ГИБДД на их основе подписал штрафное постановление.

При автоматической фиксации нарушения лимита скорости, требуются две фотографии: обзорное фото автомобиля и крупное фото его номера. Все фотографии должны быть высокого разрешения, чтобы по ним можно было легко распознать категорию транспортного средства и «дорожную инфраструктуру» (знаки, разметку и т. д.).





Если зафиксирован выезд на выделенную полосу, проезд под «кирпич» или на дорогу с односторонним движением, то на снимке, по новым правилам, должен быть виден и знак, требования которого нарушил водитель. Если единый кадр с машиной и знаком по объективным причинам сделать невозможно, ГОСТ позволяет сделать два снимка с интервалом не более пяти минут. На перекрёстках камера должна выдавать не менее четырех фото, позволяющих проследить и убедиться, что машина проехала на красный свет.

Кроме того, все камеры должны быть синхронизированы с электронными дорожными знаками и табло, а также иметь функцию распознавания номеров, установленных на транспортном средстве вверх ногами.

Ещё одно обязательное требование из ГОСТа касается программного обеспечения, которое должно автоматически исключать некорректные кадры, возникшие из-за сильного тумана, ливня или смещенного угла в результате шквального ветра.

Все камеры должны хранить фото- и видеоматериалы во внутренней памяти не менее 30 дней.