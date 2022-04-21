К 2026 году выручка от предоставления услуг по управлению устройствами IoT достигнет 36,8 млрд долларов

загрузка...

Услуги по управлению устройствами развиваются в связи с расширением спектра технологий устройств, таких как периферийная аналитика и технологии подключения, а также с проблемами клиентов, связанными с масштабируемостью и безопасностью развертываний IoT. Но дальновидные поставщики также готовятся к тому, что к 2026 году 41,3% подключенных устройств будут использовать ту или иную форму технологий LPWA, а доходы от услуг по управлению устройствами IoT превысят 36,8 млрд долларов. Такой прогноз дают специалисты аналитической компании ABI Research.





Стандартизация начинает играть все большую роль в службах управления устройствами, поскольку все больше подключенных устройств используют технологии LPWA. Стандартизация лучше всего иллюстрируется ростом внедрения LwM2M. Этот стандарт был принят телекоммуникационными компаниями, но теперь также используется поставщиками модулей, наборов микросхем и шлюзов. С другой стороны стандартизация приведет к росту коммерциализации служб управления устройствами.

По мнению аналитиков, партнерские отношения и сотрудничество между поставщиками средств управления устройствами будут продолжать расширяться. Поставщики средств управления устройствами могут сотрудничать с системными интеграторами (SI), которые создают комплексные решения, и с другими участниками цепочки создания стоимости.