К 2025 году тепловыделение графических процессоров AMD может достичь 700 Вт

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Компания AMD скоро выпустит новые видеокарты Radeon RX 7000, которые будут куда более мощными, чем нынешние. Ожидается, что они будут потреблять больше энергии и выделять больше тепла. То же справедливо и для будущих поколений, причём в AMD полагают, что по сравнению с 2010-2015 годами показатели могут вырасти почти вдвое.





Старший вице-президент и научный советник AMD Сэм Наффцигер в интервью VentureBeat предположил, что к 2025 году тепловыделение видеокарт может достичь 700 Вт. В 205 году показатель составлял 300 Вт.





Чтобы снизить выделение тепла, в компании пытаются повысить энергоэффективность новых видеочипов. Одним из способов стало увеличение объёма кеша Infinity Cache и уменьшение шины памяти.

Ранее уже говорилось, что новые карты AMD могут оказаться более энергоэффективными, чем Nvidia. При этом «зелёная команда» пока не делала никаких прогнозов на этот счёт. Как ожидается, новые карты AMD появятся осенью, а вот ускорители Nvidia могут задержаться до декабря.

Ранее сообщалось, что новые графические чипы Nvidia будет проектировать искусственный интеллект.