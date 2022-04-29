Jyllands-Posten: на Украине погиб наемник из Дании

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Датская газета Jyllands-Posten Posten со ссылкой на посольство Украины в Копенгагене сообщила, что на Украине был уничтожен наемник из Дании.
Известно, что к моменту смерти мужчине было 25 лет, он прибыл на Украину в начале марта. в МИД Дании пока не смогли подтвердить гибель своего гражданина, сообщается, что по этому вопросу идет диалог с украинской стороной.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украину прибыли около семи тысяч наемников из более чем 60 стран, среди них есть выходцы из США, Канады, Британии, Польши и Грузии.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.