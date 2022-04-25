Южноуральским операторам связи компенсируют затраты при строительстве сетей

Рассмотрение заявок на получение субсидии уже началось. Общий объем финансирования региональной программы ежегодно составляет 20 млн рублей. Как отметил Кокорюкин, за четыре года действия региональной программы по субсидированию операторов связи на Южном Урале услуги связи улучшились в 84 населенных пунктах с общим количеством жителей более 45 тысяч человек.