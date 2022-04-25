Южноуральским операторам связи компенсируют затраты при строительстве сетей

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Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин оценил ход реализации в регионе федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
По словам Кокорюкина, чтобы стимулировать выполнение нацпрограммы, региональным операторам будут выданы субсидии, способные компенсировать затраты на цифровизацию малых населенных пунктов. Поставлена задача к 2030 году обеспечить доступ 97% сельского населения к услугам широкополосного доступа к интернету. При этом, операторы самостоятельно могут выбрать территорию для строительства объектов связи, сообщает «Полит74.RU».
Рассмотрение заявок на получение субсидии уже началось. Общий объем финансирования региональной программы ежегодно составляет 20 млн рублей. Как отметил Кокорюкин, за четыре года действия региональной программы по субсидированию операторов связи на Южном Урале услуги связи улучшились в 84 населенных пунктах с общим количеством жителей более 45 тысяч человек.