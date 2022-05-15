Южная Корея внедрит Биткойн и другие цифровые активы в свою финансовую систему к 2024 году

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Правительство Южной Кореи примет «Основной закон о цифровых активах» (DABA) в 2023 году, чтобы сделать криптовалюты полностью легальными в стране. Кроме того, законодатели одобрили планы Банка Кореи по созданию цифровой валюты Центрального банка (CBDC). До официального введения закона в действие корейские власти согласились сотрудничать с Банком международных расчетов (BIS) и Советом по финансовой стабильности (FSB), а также с американскими и европейскими наблюдателями.

Нормативно-правовая базы для экосистемы цифровых активов должна быть утверждена уже в 2023 году, а вступит в силу уже в 2024. Точный перечень реформ пока неизвестен, но власти уже заявили, что инициатива должна включать защиту инвесторов при работе с Биткойном и иными криптоактивами, а также «институционализировать» NFT. Правительство Южной Кореи хочет сформировать нормативное законодательство с оглядкой на опыт других партнеров, чтобы избежать дополнительных рисков.

Новый президент страны Юн Сок Ёль (Yoon Suk-yeol), официально вступивший в должность 10 мая этого года, выражает оптимистичное отношение к сектору цифровых активов.

Во время своей президентской кампании Ёль выражал готовность легализовать в стране первичное размещение монет (ICO) и изменения политики налогообложения криптовалют. Ранее порог налогообложения годовой прибыли от операций с криптой составлял $2 000, президент предложил поднять эту планку до $40 000.