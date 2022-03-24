Южная Корея провела ракетные испытания в ответ на запуск неизвестного снаряда в КНДР

О падении ракеты

неизвестного типа в четверг утром сообщила служба береговой охраны Японии. Снаряд

находился в воздухе 71 минуту, преодолел 1100 километров и достиг высоты в

шесть тысяч километров, что сообщили позже в Министерстве обороны Японии.