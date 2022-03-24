Южная Корея провела ракетные испытания в ответ на запуск неизвестного снаряда в КНДР

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Южнокорейская армия провела ракетные стрельбы на побережье
Японского моря после сообщений ряда СМИ о ракетных испытаниях в КДНР.
О падении ракеты
неизвестного типа в четверг утром сообщила служба береговой охраны Японии. Снаряд
находился в воздухе 71 минуту, преодолел 1100 километров и достиг высоты в
шесть тысяч километров, что сообщили позже в Министерстве обороны Японии.
После появления новостей о северокорейских ракетных
испытаниях представители в Токио создали экстренный штаб при канцелярии
японского премьер-министра Фумио Кисиды, о чем сообщил RT.
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