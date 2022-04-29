Южная часть Попасной переходит под контроль российских сил

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Союзные силы Народной милиции ЛНР и российских подразделений продолжают наступление на позиции группировки ВСУ в Попасненском районе.
Интенсивные бои ведутся в городской постройке на юго-западе города, пишет ФАН. Сообщается, что украинские силы теряют контроль над занятыми территориями. Российским подразделениям удалось пройти глубь города до 21 школы.
С помощью гражданских беспилотников и пехотных отрядов ВС РФ союзные силы засекают скопления живой силы противника и наносят высокоточные удары по его позициям.
Подразделения ВСУ хорошо укрепились в этом районе — они используют подвалы жилых домов в качестве блиндажей, где укрываются от интенсивных обстрелов. Также они вырыли окопы и траншеи, по которым осуществляют переброску сил.
Однако несмотря на серьезную оборону, ВСУ несут большие потери в этом районе. Бои ведут немотивированные резервисты, в связи с чем ежедневно группы украинских военнослужащих сдаются в плен.
По мнению экспертов, в ближайшее время южная часть Попасной будет зачищена, после чего высвободившиеся силы российской группировки продолжат наступление в северо-западном районе. Бои за освобождение населенного пункта ведут опытные подразделения НМ ЛНР, танковые и артиллерийские подразделения ВС РФ, чеченские отряды Росгвардии.
По данным источников с места событий, в авангарде традиционно идут отряды «ЧВК Вагнера».