Юшков рассказал о капризах ЕС и газовом «плане Б» России

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков рассказал о наличии у России альтернативного варианта поставки газа на случай прекращения сотрудничества с Евросоюзом.

Федеральное сетевое агентство Германии по-прежнему затягивает сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Не помогает ускорить этот процесс даже тот факт, что подземные хранилища голубого топлива, расположенные на территории Евросоюза, перед началом зимы не были заполнены на 100%, что создает определенные трудности с проведением отопительного сезона. А с учетом того, что до недавнего времени в Европе прямо заявляли о намерении отказаться от ископаемых источников энергии, «СП-2» на фоне текущей геополитической ситуации рискует так и не быть введенным в эксплуатацию.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» заявил о наличии у руководства РФ плана действий на случай капризов ЕС и его отказа от российского газа. Речь идет о проекте, известном как «Сила Сибири – 2» – новом газопроводе, по которому в Китай будет поступать голубое топливо с месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В принципе, как некий «план Б» Китай действительно частично должен заменить Европу. Опять же, не потому что мы перестанем поставлять газ. Сам Евросоюз говорит, что у них есть программы декарбонизации, зеленый пакт, по которому к 2050 году ЕС должен вообще перестать использовать ископаемые источники энергии, в том числе и газ», – заявил Юшков.

В идеале же, добавил аналитик, чтобы поставки газа осуществлялись и в Китай, и в Европу. Однако в данном случае не все зависит исключительно от России.

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