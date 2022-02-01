Юшков раскрыл газовую хитрость США с СПГ: авантюра лишит Европу российского газа

Politico: ЕС и Международное энергетическое агентство намерены атаковать «Газпром» Мнение экспертов
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Соединённые Штаты ищут альтернативные источники газа для ЕС не с целью спасения. Истинный план США – укрепить зависимость Европы от СПГ. Такое мнение озвучил эксперт Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Одновременно с поиском поставщиков сжиженного газа в Старый свет осуществляется подготовка пакета санкций. Ограничительные меры будут помехой для осуществления «Газпромом» экспорта природного газа в Евросоюз.

Совокупность двух факторов говорит о попытке Вашингтона успокоить ЕС, считает Юшков. Аналитик придерживается версии о попытке подкупить Брюссель и усыпить бдительность евродепутатов. Штатам необходимо одно – склонить европейцев на свою сторону, заявил специалист в интервью для Baltnews.

В случае с газом американцы преследуют лишь свои интересы. Это лишение Москвы рынка сбыта и укрепление собственных позиций, приводит ФАН слова Юшкова.

Европу ловушка США со сжиженным газом приведет к дефициту топлива, добавил эксперт по энергетике. Без последствий списать Россию со счетов не получится. Аналитик объясняет это лидирующими позициями «Газпрома» на рынке природного газа.

 
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