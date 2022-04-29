Юшков объяснил, почему Россия может отклонить идею «размена» запуска «СП-2» на оплату газа в евро

«Конечно, Германия не будет увязывать вопрос запуска «СП-2» с оплатой в рублях и долларах. И России это не нужно — есть четкий указ президента, в рамках которого «Газпром» не имеет право получать валюту, а только рублями. Даже формально разменять запуск «СП-2» на сделки с евро невозможно. На ФРГ будут давить ЕС и США. Любая схема предполагает, что эти доллары и евро придут в Россию. Просто не напрямую «Газпрому», а «Газпром-банку», а он уже сам на внутренней бирже поменяет. То есть условия, которые Россия предлагает, подразумевают приход валюты в РФ, для коммерческих компаний по большому счету ничего не меняется. Противятся политики, а не компании», — подытожил специалист.