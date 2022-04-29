Юшков объяснил, почему Россия может отклонить идею «размена» запуска «СП-2» на оплату газа в евро

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Несмотря на тот факт, что санкции против «Северного потока — 2» не введены, сделка об его запуске в обмен на принятие Россией евро за газ имеет минимальные шансы на существование. Газопровод может заработать в ряде случаев, США же, как и прежде, попытаются этому помешать, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с корреспондентом «Народных Новостей».
Накануне лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» заявил, что «хорошей» была бы сделка, в рамках которой России принимала бы евро и доллары за газ в обмен на решение ФРГ запустить «Северный поток — 2». Игорь Юшков констатировал, что в нынешних реалиях такое предложение не будет воплощено в жизнь.
«Такая сделка невозможна в современных реалиях, это два совершенно различных вопроса. «СП-2 «может быть запущен только в случае экстренной ситуации. Например, что Германия, Европа будут замерзать, его могут запустить на время, пока ситуация не пройдет. Либо через несколько лет, когда политически поменяется ситуация, можно будет рассматривать такую возможность. Пока ничего такого, я думаю, не произойдет», — отметил он.
Чисто технически запуск возможен — против проекта не введены санкции, а сам он был остановлен бюрократическим механизмом.
«Он не находится под санкциями, немцы остановили его исключительно бюрократическим механизмом, нет никаких запретов. Минэкономики ФРГ отозвало свой отзыв о влиянии «СП-2» на энергетику страны, у Федерального агентства, которое проводило сертификацию, теперь неполный пакет документов. Он заморожен, но, опять же, запрета ни с какой стороны нет, санкций нет», — уточнил Юшков.
Говоря о сделке, эксперт подчеркнул, что в ней нет практической ценности — Россия уже запустила механизм, удовлетворяющий все стороны.
«Конечно, Германия не будет увязывать вопрос запуска «СП-2» с оплатой в рублях и долларах. И России это не нужно — есть четкий указ президента, в рамках которого «Газпром» не имеет право получать валюту, а только рублями. Даже формально разменять запуск «СП-2» на сделки с евро невозможно. На ФРГ будут давить ЕС и США. Любая схема предполагает, что эти доллары и евро придут в Россию. Просто не напрямую «Газпрому», а «Газпром-банку», а он уже сам на внутренней бирже поменяет. То есть условия, которые Россия предлагает, подразумевают приход валюты в РФ, для коммерческих компаний по большому счету ничего не меняется. Противятся политики, а не компании», — подытожил специалист.