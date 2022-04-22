Юрслужба «Конкорда» разработала законопроект для контроля активов россиян от $100 тыс. за границей

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Компания «Конкорд» представила проект закона о дополнительных
мерах контроля в отношении россиян, инвестирующих в экономику недружественных
стран. Документ опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
Вопрос о выводе денежных средств в государства,
демонстрирующие враждебное отношение к России, стал особенно актуален в 2022
году. В «Конкорде» считают, что россияне, переводя заработанное на Запад,
фактически финансируют тех, кто поставляет Украине оружие на фоне спецоперации
по защите Донбасса.
«В связи с этим юридической службой компании “Конкорд”
разработан законопроект о дополнительном государственном контроле за счетами, недвижимостью
и тратами наших граждан в странах, которые включены в списки недружественных.
Государство обязано проверить законность появления этих средств и активов и, в
случае нарушений, жестко отреагировать, в том числе путем крупных взысканий и
ограничения выезда за границу нарушителям», — указано в сообщении пресс-службы компании.
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина также обозначили сумму контроля. Она
начнется от 100 тысяч американских долларов. Подчеркивается, что проект не направлен против простых людей.