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    Юрслужба «Конкорда» разработала законопроект для контроля активов россиян от $100 тыс. за границей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юрслужба «Конкорда» разработала законопроект для контроля активов россиян от $100 тыс. за границей

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    pixabay.com/PD

    Компания «Конкорд» представила проект закона о дополнительных
    мерах контроля в отношении россиян, инвестирующих в экономику недружественных
    стран. Документ опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

    Вопрос о выводе денежных средств в государства,
    демонстрирующие враждебное отношение к России, стал особенно актуален в 2022
    году. В «Конкорде» считают, что россияне, переводя заработанное на Запад,
    фактически финансируют тех, кто поставляет Украине оружие на фоне спецоперации
    по защите Донбасса.

    «В связи с этим юридической службой компании “Конкорд”
    разработан законопроект о дополнительном государственном контроле за счетами, недвижимостью
    и тратами наших граждан в странах, которые включены в списки недружественных.
    Государство обязано проверить законность появления этих средств и активов и, в
    случае нарушений, жестко отреагировать, в том числе путем крупных взысканий и
    ограничения выезда за границу нарушителям», — указано в сообщении пресс-службы компании.

    Юрслужба «Конкорда» разработала законопроект для контроля активов россиян от $100 тыс. за границей
    prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

    Юристы бизнесмена Евгения Пригожина также обозначили сумму контроля. Она
    начнется от 100 тысяч американских долларов. Подчеркивается, что проект не направлен против простых людей. 

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