Юрслужба «Конкорда» разработала законопроект для контроля активов россиян от $100 тыс. за границей

«В связи с этим юридической службой компании “Конкорд”

разработан законопроект о дополнительном государственном контроле за счетами, недвижимостью

и тратами наших граждан в странах, которые включены в списки недружественных.

Государство обязано проверить законность появления этих средств и активов и, в

случае нарушений, жестко отреагировать, в том числе путем крупных взысканий и

ограничения выезда за границу нарушителям», — указано в сообщении пресс-службы компании.