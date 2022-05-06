Юристы Пригожина предложили национализировать иностранные активы в РФ

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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала законопроект, касающийся вопросов национализации имущества иностранных граждан.
Проект закона был представлен юристами предпринимателя Евгения Пригожина. Ранее они предложили спикеру Государственной думы Вячеславу Володину рассмотреть вопрос о передаче государству зарубежных активов, что позволило бы эффективно противостоять возрастающему давлению Запада на Россию.
Инициатива встретила широкое одобрение россиян. Многие из них отмечали, что подобные действия — это соразмерная реакция на ту дискриминацию, с которой сейчас сталкиваются жители РФ и отечественные компании по всему миру.
Впоследствии Володин заявил, что Москва должна зеркально отвечать США и ее партнерам на конфискацию российской собственности, а также на заморозку финансовых инструментов. Это подтверждает актуальность предложения юристов Пригожина.