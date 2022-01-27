Юристы Пригожина о судебном процессе с «Эхом Москвы»: Их позиция — уже поражение

Радиостанция «Эхо Москвы» не имеет доказательств своих утверждений в рамках разбирательств по иску бизнесмена Евгения Пригожина, считают представители юридической службы компании «Конкорд».

«Эхо Москвы» ранее направило в суд ходатайство о переносе заседания в связи с болезнью их представителей. Юристы «Конкорда», в свою очередь, заявили ходатайство о проведении судебной экспертизы по высказываниям, прозвучавшим в эфире радиостанции, чтобы окончательно поставить точку в вопросе — являются оспариваемые сведения утверждением или мнением.

«В очередной раз хотим обратить внимание, вся позиция ответчиков сводится к утверждению, что оспариваемые сведения являются мнением, почерпнутым из интернета. Соответственно, никаких доказательств истинности опубликованной ими недостоверной информации ответчики не представили и представить не могут, несмотря на заявления господина Венедиктова, о том, что они готовы показать исчерпывающие доказательства», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Ответчик за день до заседания представил свою новую позицию. Согласно ей, недостоверность сведений должна быть доказана стороной истца. По словам юристов бизнесмена, это — известная коллизия 152-й статьи Гражданского кодекса РФ и принципа невозможности доказания отрицательных фактов, известного из Римского права: «Тяжесть доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает».

Действия ответчика — формальная попытка уйти от ответственности. При этом, как указали представители истца, никаких доказательств истины утверждений у ответчиков нет. Такая позиция — уже поражение, добавили юристы.

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