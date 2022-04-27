Юрист Уткин: около 200 компаний вернутся на российский рынок «с черного хода»

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Минпромторг составил список брендов, которые могут поставляться на российский рынок без разрешения правообладателей. Сейчас в него включены около 200 компаний, но он может расширяться.
Пополнить перечень могу товары из категории компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. В него также могут войти некоторые автомобильные компании, если они сами не решат вернуться в Россию, заявил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.
«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — цитирует его «Прайм».
Параллельный импорт предполагает ввоз продукции не через официального дилера, а по «серым» каналам. Это позволит предотвратить нехватку товаров и рост цен, передает телеканал «360».