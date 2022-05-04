Юрист Соловьев: три способа помогут действенно снизить долговую нагрузку

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Несколько способов помогут клиентам банков снизить долговую нагрузку. Среди них рефинансирование, банкротство и подача заявления об оспаривании договора займа, рассказал юрист Иван Соловьев RT.
Рефинансирование представляет собой добровольное изменение должником существующих условий договора с целью снизить финансовую нагрузку. Для этого заключается новое соглашение. По мнению экспертов, такой способ остается самым действенным.
Еще одним вариантом является банкротство. Одним из минусов процедуры считается ее долгое оформление и рискованность для клиента.
«Банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако ее бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными», — объяснил юрист.
Следующим способом Соловьев выделяет исковое заявление об оспаривании договора займа. Последний будет недействительным, если условия противоречат действующему законодательству или в тексте документа есть опечатки.