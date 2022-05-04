Юрист Соловьев: три способа помогут действенно снизить долговую нагрузку

«Банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако ее бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными», — объяснил юрист.