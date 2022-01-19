Юрист Некрасов посоветовал составлять завещание заранее и на камеру

Грамотно составленное завещание недовольные родственники оспорить не смогут.

Родственники, недовольные содержанием завещания смогут подать в суд, однако они все равно не смогут его оспорить. Об этом рассказал юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО «Консалтинг ЮК» Алексей Некрасов, передает РИА Новости.

«Подать заявление об оспаривании завещания наследники могут, запретить это нельзя. Для отмены завещания, которое удостоверяется нотариально, должны быть очень существенные основания, связанные или с состоянием здоровья завещателя, или с принуждением его к составлению завещания, или с существенными нарушениями со стороны нотариуса», — сказал он.

Наследственные споры исключить нельзя, однако вероятность оспаривания снизить можно. Для этого нужно заранее составлять завещание в твердой памяти. Также не стоит скрывать от родственников факт составления завещания, а вот о его содержании можно не сообщать. Кроме того, нотариусу лучше вести видеофиксацию составления.

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