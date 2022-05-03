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    Юрист Мазаев рассказал о легальном способе ввозить лекарства из-за границы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юрист Мазаев рассказал о легальном способе ввозить лекарства из-за границы

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    pixabay.com

    Ввоз медицинских препаратов на территорию России разрешен только для личного использования и поэтому лучше приобретать медикаменты, которые не имеют российских аналогов. Об этом рассказал юрист Дмитрий Мазаев агентству «Прайм».

    Сейчас в России нет регламента для таможни, который мог бы позволить сотрудникам пограничных служб определить цель ввоза лекарств. Мазаев указал, что лучше ограничиться тем количеством, которое необходимо для полного курса лечения и не более того. 

    «Первое — официальный рецепт с указанием торгового наименования препарата, длительности курса приема и дозировки», — отметил юрист.

    Также для ввоза потребуется выписка из истории болезни. Такой документ поможет доказать, что медикаменты приобретены для личного использования, а не на продажу, указал Мазаев.

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