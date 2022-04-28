Юрист Кофанов рассказал о подводных камнях отпуска в начале мая

Кроме того, если отпуск выпадает с 1 по 14 мая, то фактически человек отдыхает 12 дней, а не 14, поскольку 1 и 9 мая и так являются выходными, добавил эксперт. Данные дни не войдут в расчет, а вот за остальные «непраздничные» человек получит законные деньги, пишет «Вечерняя Москва».