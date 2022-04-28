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    Юрист Кофанов рассказал о подводных камнях отпуска в начале мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юрист Кофанов рассказал о подводных камнях отпуска в начале мая

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    pixabay.com/PD

    Люди, которые планируют взять отпуск в начале мая, могут проиграть в плане денежных выплат, предупредил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

    Многие россияне любят отдохнуть именно в мае. Однако отпуск в это время подразумевает определенные подводные камни.

    «С точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше», — объяснил специалист.

    Кроме того, если отпуск выпадает с 1 по 14 мая, то фактически человек отдыхает 12 дней, а не 14, поскольку 1 и 9 мая и так являются выходными, добавил эксперт. Данные дни не войдут в расчет, а вот за остальные «непраздничные» человек получит законные деньги, пишет «Вечерняя Москва».

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