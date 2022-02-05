Юрист Ибрагимова: в случае игнорирования индексации зарплат необходимо жаловаться в суд

Работник, которому начальство не индексирует заработную плату, может подавать исковое заявление. Об этом сообщила глава кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

В таких случаях можно также подавать жалобы на работодателя в трудовую инспекцию и прокуратуру. Эксперт подчеркнула, что реальное повышение заработной платы является одной из основных государственных гарантий, пишет агентство «Прайм».

«То есть индексация – это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель независимо от организационно-правовой формы и формы собственности», — сообщила Ибрагимова.

Как показатель индексации работодатель может взять рост уровня жизни и общее повышение цен. Из-за непроведенной индексации надзорные органы могут инициировать внеплановую проверку для выявления нарушений, уточнила Ибрагимова.

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