Юрист Гусятников предупредил о штрафах за нарушение противопожарной безопасности на даче

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.п. то, от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — заметил Гусятников.