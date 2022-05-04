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    Юрист Гусятников предупредил о штрафах за нарушение противопожарной безопасности на даче

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юрист Гусятников предупредил о штрафах за нарушение противопожарной безопасности на даче

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    pixabay.com

    Дачники могут получить штраф за нарушение правил техники пожарной безопасности на своем участке. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

    За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 2-3 тысяч рублей. Под этот пункт, в частности, попадает приготовления мяса вблизи от дома.

    «Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.п. то, от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — заметил Гусятников. 

    При приготовлении еды на огне, необходимо вырыть в земле яму глубиной около 30 сантиметров. Расстояние от построек должно быть не менее 50 метров, пишет агентство «Прайм»

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