Юрист Гусятников предупредил о штрафах за нарушение противопожарной безопасности на даче

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Дачники могут получить штраф за нарушение правил техники пожарной безопасности на своем участке. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 2-3 тысяч рублей. Под этот пункт, в частности, попадает приготовления мяса вблизи от дома.
«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.п. то, от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — заметил Гусятников.
При приготовлении еды на огне, необходимо вырыть в земле яму глубиной около 30 сантиметров. Расстояние от построек должно быть не менее 50 метров, пишет агентство «Прайм».