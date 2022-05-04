Юрий Шевчук и «ДДТ» не выступят в Кургане 11 мая

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Рок-группа «ДДТ» сообщила об отмене концерта в Кургане. Информация об этом появилась на официальном сайте тура коллектива.
Знаменитые рокеры должны были выступить в Кургане еще в 2020 году, но концерт неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса.
«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить концерт группы “ДДТ” в Кургане», — говорится в сообщении.
Поклонники Юрия Шевчука, ждавшие встречи с музыкантами два года, были расстроены. До этого «ДДТ» не выступили в Тюмени. Артистов не устроила площадка, предоставленная организаторами.
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