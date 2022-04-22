Юрий Лоза рассказал об особых условиях возвращения покинувших Россию артистов

Ряд российских артистов на фоне событий на Украине сообщили об

отъезде. Некоторые заверили, что отправились в отпуск или на лечение. Лоза

отметил, что к знаменитостям, которые отправились за рубеж по делам или

действительно в отпуск, претензий нет. Однако те, кто бросил родину, а потом

решил вернуться, могут быть приняты обратно на особых условиях, убежден

музыкант.