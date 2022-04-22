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    Юрий Лоза рассказал об особых условиях возвращения покинувших Россию артистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юрий Лоза рассказал об особых условиях возвращения покинувших Россию артистов

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     globallookpress/Anton Belitsky

    Музыкант Юрий Лоза высказался об уехавших из России артистах,
    которые успели негативно высказаться о родине. Он считает, что если звезды захотят
    вернуться в страну, то они должны внести вклад во благо России.

    Ряд российских артистов на фоне событий на Украине сообщили об
    отъезде. Некоторые заверили, что отправились в отпуск или на лечение. Лоза
    отметил, что к знаменитостям, которые отправились за рубеж по делам или
    действительно в отпуск, претензий нет. Однако те, кто бросил родину, а потом
    решил вернуться, могут быть приняты обратно на особых условиях, убежден
    музыкант.

    «Те, кто уезжал и оттуда
    хаял родную страну, должны как-то нивелировать свои заявления, чем-то
    подтвердить лояльность. Допустим, сделать публичное заявление, признать свои
    заблуждения, а также отработать пару-тройку концертов для бойцов или раненых.
    Тогда возвращение будет выглядеть убедительно», — пояснил певец в разговоре с Общественной
    Службой Новостей    .

    Ранее об эмиграции объявила актриса Чулпан Хаматова. Кинодива перебралась в Латвию, где уже устроилась в местный театр. Из «Современника»,
    где работала несколько лет, она ушла.

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