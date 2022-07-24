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Junge Welt: страны Латинской Америки не хотят сотрудничать с США из-за санкций против России

Junge Welt: страны Латинской Америки не хотят сотрудничать с США из-за санкций против России
pxhere.com

Идеи Запада не нашли отклика в Латинской Америке. Об этом заявил журналист Junge Welt Фредерик Шнаттерер.

Автор материала отметил, что латиноамериканские государства не хотят сотрудничать с США из-за санкций против России. После ограничений в отношении Москвы власти этих стран поняли, что не могут полагаться на Запад.

«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о “демократии” и “правах человека” ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», — уточнил журналист.

Ранее стало известно, что Бразилия и Аргентина расширили торговые связи с Россией. Латиноамериканские страны заняли нейтральную позицию по СВО на Украине.

латинская америка Россия США
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