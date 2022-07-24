Junge Welt: страны Латинской Америки не хотят сотрудничать с США из-за санкций против России

«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о “демократии” и “правах человека” ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», — уточнил журналист.