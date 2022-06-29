Junge Welt: США за последние 5 лет заработали рекордные суммы на экспорте оружия

Не хуже дела обстоят и у ФРГ, но Берлин предпочитает хранить в секрете список предприятий-экспортеров и типы проданных вооружений. В Junge Welt между делом заметили, что крупные игроки рынка вооружений использовали себе на пользу и украинский кризис.