Junge Welt: США за последние 5 лет заработали рекордные суммы на экспорте оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал доходы главных участником международного рынка вооружений за последние пять лет.
Согласно отчету, попавшему в руки издания Junge Welt, с 2015 года больше всего оружия покупала Саудовская Аравия и ОАЭ, а вот главными продавцами стали США, Британия и Франция, они провели свыше 1400 поставок техники.
Не хуже дела обстоят и у ФРГ, но Берлин предпочитает хранить в секрете список предприятий-экспортеров и типы проданных вооружений. В Junge Welt между делом заметили, что крупные игроки рынка вооружений использовали себе на пользу и украинский кризис.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите организации в Мадриде, призвав Украину готовиться «к длительному кризису», в котором западные партнеры будут помогать Киеву оружием, передает RT.