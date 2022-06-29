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Junge Welt: США за последние 5 лет заработали рекордные суммы на экспорте оружия

Junge Welt: США за последние 5 лет заработали рекордные суммы на экспорте оружия
globallookpress/Senior Airman Faith Schaefer

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал доходы главных участником международного рынка вооружений за последние пять лет.

Согласно отчету, попавшему в руки издания Junge Welt, с 2015 года больше всего оружия покупала Саудовская Аравия и ОАЭ, а вот главными продавцами стали США, Британия и Франция, они провели свыше 1400 поставок техники.

Не хуже дела обстоят и у ФРГ, но Берлин предпочитает хранить в секрете список предприятий-экспортеров и типы проданных вооружений. В Junge Welt между делом заметили, что крупные игроки рынка вооружений использовали себе на пользу и украинский кризис.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите организации в Мадриде, призвав Украину готовиться «к длительному кризису», в котором западные партнеры будут помогать Киеву оружием, передает RT.

Британия оружие США Франция
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