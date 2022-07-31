Junge Welt: Германию ждет грандиозный социальный взрыв в результате санкционного бумеранга

Немецкие власти начали готовить население и сферу бизнеса страны к «трудным временам», так как растущая инфляция, надвигающийся энергетический кризис и санкционный бумеранг угрожают не только экономике Германии, но и политической сфере государства. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Junge Welt Себастьян Линднер.