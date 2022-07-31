Junge Welt: Германию ждет грандиозный социальный взрыв в результате санкционного бумеранга

Немецкие власти начали готовить население и сферу бизнеса страны к «трудным временам», так как растущая инфляция, надвигающийся энергетический кризис и санкционный бумеранг угрожают не только экономике Германии, но и политической сфере государства. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Junge Welt Себастьян Линднер.
В материале автор уточнил, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер начал раздавать советы обычным жителям Германии по подготовке к длительному периоду ограничений, связанного с ростом цен. Причем немецкий министр объяснил ситуацию конфликтом на территории Украины.
Как сообщил Линднер, вероятнее всего, руководство ФРГ планирует принять меры, которые должны помочь пережить кризис богатым жителям страны, а не среднему классу. Речь идет о «налоговых подарках» данному слою общества. Таким образом, страна может полностью отказаться от налоговых поступлений, чтобы помогать богатым пережить кризис.
Данные действия лишат государственной поддержки людей с низким и средним достатком. Такой расклад событий может закончиться грандиозным социальным взрывом в Германии, констатировал немецкий журналист.