Юморист Галкин разоблачил планы жены и маленькой дочери на «побег» из дома

Алла Пугачева вместе со своей дочерью Лизой не смогли уйти незамеченными из огромного особняка в поселке Грязь. Максим Галкин застал их прямо перед входом.

Галкин опубликовал милое видео в Instagram, на котором запечатлена Пугачева вместе с дочерью в одинаковых образах. На Примадонне надета укороченная шуба приглушенного темно-зеленого оттенка. Образ дополнили черные брюки, заправленные в лакированные высокие сапоги, а также массивные украшения на шее. На наследнице пары была надета дубленка шоколадного цвета и свитер с высоким воротником.

Застав на выходе супругу вместе с дочерью, Галкин поинтересовался, куда они собираются. По словам маленькой Лизы, она вместе с мамой вышли за подарками на 23 февраля для отца и своего брата.

«А у нас шоппинг, мы вам подарки покупаем на 23 февраля. Только никому не рассказывай», — произнесла Лиза в видео.

Галкин пообещал не портить сюрприз супруге и дочери и прекратить расспросы. Пугачева отметила, что не расскажет до праздника, что именно они решили купить в качестве презентов.

Юморист и певица воспитывают двойняшек — Гарри и Лизу. Родителями они стали в 2013 году они с помощью суррогатной матери. Сейчас наследники звезд учатся во втором классе Первой Московской гимназии, передают «Актуальные новости».





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