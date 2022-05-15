Юморист Андрей Рожков отреагировал на критику зарубежных авто и соцсетей

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Актер и участник юмористической команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков объяснил, почему россиянам не нужно бойкотировать импортные продукты.
Рожков обратился к жителям России в социальных сетях. Юморист не согласился с теми, кто решил выступить против автомобилей и гаджетов, иностранные производители которых приостановили свою деятельно на территории России.
«Включите уже свои мозги, друзья! Неважно в какой стране они были созданы. Всем добра», — отреагировал юморист на критику зарубежных авто и соцсетей в своем блоге.
Актер добавил, что все импортные вещи тесно связаны с русскими ученым Дмитрием Менделеевым, который открыл и систематизировал химические элементы. По словам артиста, именно из них состоит вся зарубежная техника, от которой отказываются россияне в знак протеста.