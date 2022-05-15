...
    В тренде

    Юморист Андрей Рожков отреагировал на критику зарубежных авто и соцсетей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юморист Андрей Рожков отреагировал на критику зарубежных авто и соцсетей

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/ Историс – Откройте, Давид!

    Актер и участник юмористической команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков объяснил, почему россиянам не нужно бойкотировать импортные продукты.

    Рожков обратился к жителям России в социальных сетях. Юморист не согласился с теми, кто решил выступить против автомобилей и гаджетов, иностранные производители которых приостановили свою деятельно на территории России.

    «Включите уже свои мозги, друзья! Неважно в какой стране они были созданы. Всем добра», — отреагировал юморист на критику зарубежных авто и соцсетей в своем блоге.

    Актер добавил, что все импортные вещи тесно связаны с русскими ученым Дмитрием Менделеевым, который открыл и систематизировал химические элементы. По словам артиста, именно из них состоит вся зарубежная техника, от которой отказываются россияне в знак протеста.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.