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    Юморист Александр Морозов рассказал о гонорарах в шоу «Кривое зеркало»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юморист Александр Морозов рассказал о гонорарах в шоу «Кривое зеркало»

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    prt scr youtube.com/Доктор Сайковв

    Юморист Александр Морозов, прославившийся благодаря программе «Кривое зеркало», сообщил о гонорарах в проекте. Артист признался, что получал неплохие деньги.

    Морозов отметил, что приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Он подчеркнул, что тогда ему приходилось выплачивать долларовый кредит.

    По словам юмориста, в те времена он выходил на сцену шоу «Кривое зеркало» четыре раза в месяц. Как оказалось, артист получал неплохие гонорары.

    «И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил он, беседуя с «АиФ».

    Однако стабильная ситуация с заработком быстро закончилась. Это произошло после наступления финансового кризиса в 2008 году. 

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