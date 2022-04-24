Юморист Александр Морозов рассказал о гонорарах в шоу «Кривое зеркало»

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Юморист Александр Морозов, прославившийся благодаря программе «Кривое зеркало», сообщил о гонорарах в проекте. Артист признался, что получал неплохие деньги.
Морозов отметил, что приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Он подчеркнул, что тогда ему приходилось выплачивать долларовый кредит.
По словам юмориста, в те времена он выходил на сцену шоу «Кривое зеркало» четыре раза в месяц. Как оказалось, артист получал неплохие гонорары.
«И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил он, беседуя с «АиФ».
Однако стабильная ситуация с заработком быстро закончилась. Это произошло после наступления финансового кризиса в 2008 году.
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