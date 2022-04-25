Юлия Барановская выразила сожаление, что не доживет до бриллиантовой свадьбы

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Телеведущая Юлия Барановская нечасто высказывается о своей
личной жизни после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Однако сейчас
знаменитость выразила сожаление, что ей не с кем встретить бриллиантовую
свадьбу.
Барановская призналась, что до сих пор не отчаивается найти
свою вторую половину, ее очень вдохновляют пары, которые живут в браке по 60-70
лет. Однако сейчас телеведущая понимает, что навряд ли разделит с кем-то
празднование бриллиантовой свадьбы, так как просто не сможет дожить до этого
возраста.
«Каждый раз, когда вижу людей,
отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем
прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии
появится, чтоб я до 150 жила», — призналась Барановская в эфире «Русского
радио».
Юлия Барановская воспитывает
от Андрея Аршавина троих детей —
двух сыновей и дочку. С футболистом она рассталась много лет лет назад, но
замуж так и не вышла.