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    Юлия Барановская выразила сожаление, что не доживет до бриллиантовой свадьбы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юлия Барановская выразила сожаление, что не доживет до бриллиантовой свадьбы

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    globallookpress/Anatoly Lomokhov

    Телеведущая Юлия Барановская нечасто высказывается о своей
    личной жизни после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Однако сейчас
    знаменитость выразила сожаление, что ей не с кем встретить бриллиантовую
    свадьбу.

    Барановская призналась, что до сих пор не отчаивается найти
    свою вторую половину, ее очень вдохновляют пары, которые живут в браке по 60-70
    лет. Однако сейчас телеведущая понимает, что навряд ли разделит с кем-то
    празднование бриллиантовой свадьбы, так как просто не сможет дожить до этого
    возраста. 

    «Каждый раз, когда вижу людей,
    отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем
    прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии
    появится, чтоб я до 150 жила», — призналась Барановская в эфире «Русского
    радио».

    Юлия Барановская воспитывает
    от Андрея Аршавина троих детей —
    двух сыновей и дочку. С футболистом она рассталась много лет лет назад, но
    замуж так и не вышла.

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