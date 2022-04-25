Юлия Барановская выразила сожаление, что не доживет до бриллиантовой свадьбы

Барановская призналась, что до сих пор не отчаивается найти

свою вторую половину, ее очень вдохновляют пары, которые живут в браке по 60-70

лет. Однако сейчас телеведущая понимает, что навряд ли разделит с кем-то

празднование бриллиантовой свадьбы, так как просто не сможет дожить до этого

возраста.