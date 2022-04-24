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    Юбилейные концерты Розенбаума в трех городах Израиля официально отменены

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Юбилейные концерты Розенбаума в трех городах Израиля официально отменены

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press 

    Народный артист России Александр Розенбаум должен был выступить с юбилейным гастрольным туром в трех городах Израиля в середине июня. В воскресенье стало известно, что организаторы концертов певца объявили об их отмене.

    Информация об отмене выступлений российского композитора появилась на портале biletru.co.il. Уточнения о причинах принятого израильскими организаторами решения пока не публиковались.

    Концерты должны были состояться в Хайфе, Бэер-Шеве и Тель-Авиве в период с 15 по 18 июня. Программа под названием «Обратный отсчет» посвящалась 70-летию артиста. В рамках нее Розенбаум планировал исполнить в израильских городах свои культовые хиты, а также новые композиции.

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