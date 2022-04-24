Юбилейные концерты Розенбаума в трех городах Израиля официально отменены

Концерты должны были состояться в Хайфе, Бэер-Шеве и Тель-Авиве в период с 15 по 18 июня. Программа под названием «Обратный отсчет» посвящалась 70-летию артиста. В рамках нее Розенбаум планировал исполнить в израильских городах свои культовые хиты, а также новые композиции.