Юбилейные концерты Розенбаума в трех городах Израиля официально отменены

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Народный артист России Александр Розенбаум должен был выступить с юбилейным гастрольным туром в трех городах Израиля в середине июня. В воскресенье стало известно, что организаторы концертов певца объявили об их отмене.
Информация об отмене выступлений российского композитора появилась на портале biletru.co.il. Уточнения о причинах принятого израильскими организаторами решения пока не публиковались.
Концерты должны были состояться в Хайфе, Бэер-Шеве и Тель-Авиве в период с 15 по 18 июня. Программа под названием «Обратный отсчет» посвящалась 70-летию артиста. В рамках нее Розенбаум планировал исполнить в израильских городах свои культовые хиты, а также новые композиции.
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