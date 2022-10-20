Jerusalem Post: переориентация России на Восток разрушит мировую гегемонию США

Переориентация России на Восток станет концом мировой гегемонии Соединенных Штатов, к такому выводу пришли в израильском издании Jerusalem Post.
«Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок», — говорится в материале.
При этом автор отметил, что мир стоит на пороге нового многополярного устройства, который возглавят в том числе Китай и Россия. Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном.