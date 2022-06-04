Jeep Wrangler остаётся очень небезопасным авто. Машина снова провалила краш-тесты, потому что перевернулась

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Jeep Wrangler продолжает оставаться одним из самых небезопасных современных автомобилей. Машина 2022 модельного года в очередной раз провалила краш-тесты.





На сей раз тесты снова проводил американский страховой институт IIHS. И при фронтальном ударе с малым перекрытием машина перевернулась. Все системы безопасности сработали, как нужно, но перевернувшаяся машина — это дополнительные риски для пассажиров и не только.

Кроме того, несколько лет назад во время первого краш-теста Wrangler так же перевернулся, но в Jeep пообещали исправить проблему. Как видим, не исправили.

К слову, в краш-тесте Euro NCAP в 2018 году машина хотя и не перевернулась (там иные условия тестов), но всё равно заработала лишь одну звезду.