Jacquemus прекратил поставки в Россию под давлением французских властей

Ольга Карпуть в Jacquemus

Французский бренд Jacquemus прекратил поставки своей продукции в Россию на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на российских партнеров бренда.

По словам инсайдеров, решение об уходе из России принял сам дизайнер Симон Жакмюс, который прислал “очень эмоциональное письмо”. В письме сообщается, что бренду запретили работу с российскими партнерами на законодательном уровне. Более того, Федерация французской текстильной промышленности порекомендовала и другим дизайнерам, которые состоят в организации, отказаться от сотрудничества с российскими компаниями — в противном случае брендам будет грозить штраф в размере 30 тыс. евро и отказ в финансировании.

Основательница концепт-стора KM20, где продавалась продукция Jacquemus, Ольга Карпуть подтвердила остановки поставок экс-главреду Vogue Ксении Соловьевой и рассказала о ситуации.

Да, все верно, к нам не придет осенняя поставки бренда. Переписка в email “по регламенту” сейчас сведена к минимуму, но компенсируется теплыми сообщениями с поддержкой в личных мессенджерах. Мы поддерживаем связь. <…> И я, и Симон надеемся, что это всего лишь на один сезон. Ранее бренд оказался в центре скандала в России после того, как дизайнер Симон Жакмюс опубликовал в инстаграме* фото с поцелуем со своим бойфрендом. В комментариях дизайнера раскритиковали российские пользователи. Мы не хотим видеть гомофобов среди своих клиентов, — заявил в ответ Жакмюс, добавив, что россияне понятия не имеют, сколько геев работает в компании.

Бренд Jacquemus известен своими яркими микросумками, которые произвели фурор в мире моды, и минималистичными базовыми вещами.

Ранее российский рынок на фоне военной спецоперации покинули многие люксовые бренды. Кроме того, ввозить люксовые вещи в Россию также запрещено в связи с санкциями, поэтому при покупке брендовых вещей за рубежом необходим вид на жительство в Европе.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией