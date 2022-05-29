Jacobin: фирмы в США обогатятся на 17 миллиардов долларов из-за поставок оружия Киеву

Крупнейшие американские компании, занимающиеся производством и экспортом оружия, могут стать главными выгодополучателями недавно подписанного президентом США Джоном Байденом законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщили журналисты американского журнала Jacobin.
«Самыми главными бенефициарами сорокамиллиардного проекта о помощи Киеву станут американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов дополнительного дохода», — сказано в материале издания.
Данную оценку авторы Jacobin сделали, взяв за основу содержание подписанного американским лидером закона и сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей.
Американские журналисты также уточнили, что по причине этого Соединенные Штаты намерены наращивать военное поставки на Украину, не собираясь рассматривать дипломатические методы урегулирования кризиса.
«Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения», — резюмировали авторы материала.
Отметим, на фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву большое количество оружия. В свою очередь российская сторона не единожды подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.