J.D.Power назвало лучшие китайские гибриды и электромобили в 2022 году

Китайское подразделение агентства J.D.Power составило рейтинг лучших электромобилей и гибридов 2022 года. В основу списка легли отзывы почти 6 тысяч владельцев, а всего в исследовании участвовали 65 моделей от 36 различных брендов.

Xpeng P7

В ходе опроса исследователи узнавали мнения об экстерьере и интерьере той или иной модели, удобстве ее настройки и запуска, посадке и ощущениях от вождения, мощности двигателя (двигателей) и безопасности, работе мультимедийной системы, дальности хода, скорости зарядки и комфорте в целом.

В сегменте малых электромобилей тройку лучших составили Neta V, BYD Yuan Pro и уже снятая с производства Ora R1 (Black Cat). Среди компактных электромобилей первые три места соответственно заняли Aion Y, XPeng G3i и Neta U, а в среднеразмерном сегменте в топ-3 попали XPeng P7, XPeng P5 и Aion S Plus.

Из среднеразмерных кроссоверов тройку лучших выбрать не удалось, поэтому здесь только две модели – BYD Song Plus и Tesla Model Y. Из зарубежных электромобилей призовыми местами отметились та же Tesla Model Y и BMW iX3, а вот из подключаемых гибридов лучшими оказались Li One, BYD Tang PHEV и BYD Han PHEV.

Помимо прочего, эксперты J.D.Power рассказали об общих закономерностях рынка. К примеру, экстерьер электромобилей в этом году стал нравиться потребителям гораздо меньше, чем в прошлом, но дальность хода за год выросла на 21 километр и теперь составляет в среднем 359 километров.

Ранее китайское подразделение J.D.Power составило аналогичный рейтинг, охватывающий все автомобили в целом. В нем лучшей оказалась премиальная марка Hongqi, модели которой выйдут на российский рынок до конца 2022 года.