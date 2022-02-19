Изящная Pandora в собрании Рефлекшн

Бренд ПАНДОРА — это постоянные стильные новинки. Большинство браслетов и украшений, которые уже представлены — это универсальные изделия ради прекрасного пола любого возраста. Купить такие украшения дозволено откровенно для дочки подросткового возраста, жены, матери и бабушки. Всетаки зависит от наполнения. Это поставило PANDORA в магазин украшений для каждый день, однако сколько исполнять тем, который привык к деловому стилю в одежде? Бизнес-леди, студентки-передовицы, девушки, которые сами управляют своей жизнью, стильные, модные, целеустремленные. Ассортимент Pandora Рефлекшин именно для таких случаев! https://arthro.com.ua/?p=32933 В простонародье нередко ее называют “плоская Пандора”. Предлагаю окунуться в космос элегантности и стиля с коллекцией Pandora Рефлекшн или “Отражение” неуклонно теперь!

Плоская Pandora

Выпуск коллекции ПАНДОРА Reflexions из плоских украшений состоялся когда то в 2018 году. С тех пор, ее пополняют шармами и подвесками время от времени. Отличительной чертой всех украшений и браслетов этой подборе ее форма. Разве в прошлых коллекциях полностью все браслеты были круглой формы, то “Отражение” появилось в мир плоской. Плоский браслет ПАНДОРА изготовлен из сетчатого узора. Он симметричен по всей окружности. Существует одна модель, которая отличается от других. Это серебряный браслет с цепочками мягкого плетения. Здесь плоскую форму образуют несколько цепочек, которые не переплетаются между собой.

В ассортименте плоские браслеты представлены в 3 сплавах:

Серебро 925 пробы. Это украшение из чистого серебра, украшены исключительно гравировкой бренда.

PANDORA Роуз. Знаменитый красный сплав РОУЗ. был запатентован брендом PANDORA и является уникальным в своем роде, используется в коллекции Пандора Rose..

Пандора SHINE. Позолоченный материал с напылением золота 18-ти карат.

Застежкой, по умолчанию, выступает бусина-шарм. Необычная модель тела браслета обязала компанию выпустить собрании украшений, которые позволительно было приобрести исключительно этой формы. Уникальный дизайн позволил подбору PANDORA Рефлекшин овладевать первые позиции между тех, кто любит элегантные образы и стремиться выразить уникальную индивидуальность стиля.

Что предлагает плоска Pandora?

https://gorlovka.ua/news/article/17280/

Ювелирные изделия от ПАНДОРА — это вовек феерия чувств и эмоций, которая выливается в украшения и комплекты Рефлекшн не стала исключением. Здесь представлено большая цифра шармов плоской формы, совершенно разной тематики. Плоские шармы Пандора представлены в тех же трех сплавах, что и браслеты. Украшения плоской формы на браслет из подбора Рефлекшн предлагаются:

шармы;

клипсы;

соединительные цепочки;

подвески.

В подарок хорошо бы подобрать не только браслет плоской формы, но и такие же красивые изделия к нему.

Плоские шармы и еще соединительные цепочки

Плоские шармы Pandora — это такие же шармы, исключительно с возможностью закрепить его всего лишь на плоском браслете. Для этого вид крепления здесь особенный. Постоянно шармы из комплекта PANDORA Рефлекшин дозволено условно поделить на несколько видов:

Буквы .

К этим изделиям относятся шармы в виде букв английского алфавита. Произведены они в классическом исполнении и приукрашены знаменитой гравировкой “PANDORA”. Из таких шармов можете легко собрать свое имя, имя любимого человека иначе обычно слово-талисман. Зачастую собирают в подарок название “LOVE” иначе просто украшают браслет одной буквой “L” Особенностью шармов-букв может быть то, что весь они выполнены только из серебра.

. К этим изделиям относятся шармы в виде букв английского алфавита. Произведены они в классическом исполнении и приукрашены знаменитой гравировкой “PANDORA”. Из таких шармов можете легко собрать свое имя, имя любимого человека иначе обычно слово-талисман. Зачастую собирают в подарок название “LOVE” иначе просто украшают браслет одной буквой “L” Особенностью шармов-букв может быть то, что весь они выполнены только из серебра. Тематические шармы .

Эти украшения показаны на разные темы: увлечение, цветы, насекомые. Самые популярные, понятно, шармы о любви. Сюда относят изделия “Ассиметричное сердце”, “Сердце и стрела”, “Символ бесконечности”, “Любовь” и другие. Оригинально смотрятся на запястье шармы-насекомые “Королевская пчела”, “Сверкающая бабочка”, “Розовая божья коровка” и шармы-цветы “Цветок”. Преимущественно украшают плоский золотой браслет шарм “Королевская пчела”. Создает впечатления, как будто насекомое село на украшение.

. Эти украшения показаны на разные темы: увлечение, цветы, насекомые. Самые популярные, понятно, шармы о любви. Сюда относят изделия “Ассиметричное сердце”, “Сердце и стрела”, “Символ бесконечности”, “Любовь” и другие. Оригинально смотрятся на запястье шармы-насекомые “Королевская пчела”, “Сверкающая бабочка”, “Розовая божья коровка” и шармы-цветы “Цветок”. Преимущественно украшают плоский золотой браслет шарм “Королевская пчела”. Создает впечатления, как будто насекомое село на украшение. Другие шармы.

К другим шармам коллекции ПАНДОРА Рефлекшн относят геометрические фигуры, подобные “Мерцающий зеленый круг” и “Розовый сияющий ромб”, а также другие необычные и просто разительно красивые шармы. К последним, из коллекции относят “Впечатляющая изысканность Reflexions”, “Сияние не подвластное времени”, “Прелестный бант”, “Корона Reflexions” и другие.

Соединительные цепочки для ПАНДОРА Reflexions лаконично выпущены ради трех видов браслетов соответствующих металлов. Это такие модели как “Парящие цепи” из сплава Rose, “Парящие цепи” из золота и “Защитная цепочка Pandora Reflexions” из серебра.

Плоские клипсы и подвески

Плоские браслеты PANDORA, словно и обычный вариант украшаются не всего лишь шармами, а также клипсами и подвесками. Клипсы — это фиксированный шарм, что закрепляется на браслете в определенном месте. В случае с коллекцией Пандора Reflexions существует порядком самых ярких вариантов для браслетs из золота: “Логомания”, “Изысканность”, “Сияние “Корона”. Для серебряного браслета идеально подойдет нежная клипса “Сердце”.

С подвесками браслеты из собрания Pandora Reflexions не больно “дружат”. Форма изделия не удобна для этого вида шармов. Ради ярых поклонников подвесок, производители ювелирного бренда изготовили и такие украшения. Ярким примером является подвеска “Сердце”. Ничего лишнего, единственное изысканность, сдержанность и стиль.

Подведем итоги

Плоский https://www.pandalove.com.ua/pandora-herson/ из коллекции Pandora Рефлекшин — это возможность создать беспримерный произведение на своем запястье. Присущая ему элегантность и пошиб подчеркнут индивидуальность девушки. Такое украшение уместно для тех, кто обожает классические рубашки, деловой стиль одежды alias современное соединение спортивного стиля и классики.

Бытует понятие о том, что плоскость в Рефлекшн делает браслет не совсем удобным. Наши покупательницы думаю, наоборот. Плоский браслет ПАНДОРА, отзывы о котором только великолепные – это яркое добавление в вашу набор украшений известного бренда!

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