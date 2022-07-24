«Изящно просто»: врач Мясников рассказал, как сохранить здоровье после 40 лет

Поддерживать здоровье после 40 лет россиянам помогут простые и «изящные» советы. О них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Мне переслали текст. Обычно мура всякая, а тут согласен с каждым постулатом. Изящно просто», — написал в своем Telegram-канале доктор.
Так, среди правил здоровой жизни числятся рекомендации регулярно проверять показатели вроде уровня сахара в крови или холестерина. Составитель списка также посоветовал есть меньше соли и сахара, а количество фруктов и орехов в рационе увеличить.
Что касается психологического состояния, то следует всегда быть оптимистом и не терять уверенности в себе. А три вещи — возраст, прошлое и жалобы — нужно постараться забыть.