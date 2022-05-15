Извращенец напал на девушку в центре Екатеринбурга

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На Первомайской улице Екатеринбурга продолжает орудовать извращенец: мужчина пристает к женщинам и трогает их в интимных местах. Об этом рассказал местный новостной портал E1.RU со ссылкой на одну из пострадавших.
По словам женщины, неадекватный мужчина подошел к ней сзади, схватив за грудь. После этого он начал говорить что-то невнятное и показывать в неизвестном направлении. Пострадавшей удалось сбежать и спрятаться в ближайшем магазине. Извращенца женщина описала как мужчину с темно-русыми волосами с залысиной в серой кофте и джинсах.
Мужчина с такими же приметами домогался двух девушек 12 мая. Пострадавшие рассказали, что в тот день злоумышленник ехал с ними в электричке в направлении Екатеринбурга и начал преследовать, когда они вышли на станции Первомайская. Затем он поджидал их около бистро, а когда девушки оказались на остановке, неадекват начал хватить за руку одну из них. Положение спас только приехавший трамвай, в который горожанки быстро забежали.