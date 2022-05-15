Извращенец напал на девушку в центре Екатеринбурга

Мужчина с такими же приметами домогался двух девушек 12 мая. Пострадавшие рассказали, что в тот день злоумышленник ехал с ними в электричке в направлении Екатеринбурга и начал преследовать, когда они вышли на станции Первомайская. Затем он поджидал их около бистро, а когда девушки оказались на остановке, неадекват начал хватить за руку одну из них. Положение спас только приехавший трамвай, в который горожанки быстро забежали.