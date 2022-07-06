Известный скульптор рассказал, каким видит памятник Юрию Шатунову в Москве

“Сирота попал в огромную популярность. Есть разные скульпторы, которые по разному понимают. Но в этой теме много пересекается, она мне понятна. И страна тогда ломалась, и личная трагедия, и детский дом, и вихрь популярности, в который попал человек. Парень, судя по всему, был по-человечески хороший. Памятник на могиле должен стоять. В случае, если кто-то обратится, то я готов рассмотреть», — пояснил Щербаков.