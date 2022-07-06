Известный скульптор рассказал, каким видит памятник Юрию Шатунову в Москве

Создатель памятника Владимиру Великому Салават Щербаков заявил, что готов изготовить памятник для Юрия Шатунова, если к нему обратятся с подобной просьбой.
В комментарии «Газете.Ru» Салават Щербаков отметил, что у него есть свое видение монумента и смысла, который он должен нести.
Он назвал Шатунова по-человечески хорошим парнем, который попал в гигантские социальные жернова. Памятник, по его мнению, долен быть соответствующий.
“Сирота попал в огромную популярность. Есть разные скульпторы, которые по разному понимают. Но в этой теме много пересекается, она мне понятна. И страна тогда ломалась, и личная трагедия, и детский дом, и вихрь популярности, в который попал человек. Парень, судя по всему, был по-человечески хороший. Памятник на могиле должен стоять. В случае, если кто-то обратится, то я готов рассмотреть», — пояснил Щербаков.
Напомним, родственники экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов сообщили о конкурсе на создание памятника певцу.