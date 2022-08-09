Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, когда Apple откажется от порта Lightning

Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple может полностью отказаться от своего порта Lightning только в 2023 году. Таким образом, новые наушники AirPods Pro 2, которые появятся в продаже в конце 2022 года, будут оснащены старым интерфейсом. А вот следующая модель получит уже USB-C.





При этом отмечается, что такое изменение может быть неудобным для пользователей, поскольку они привыкли заряжать наушники и смартфоном одним и тем же кабелем. Однако это позволит не привязываться кабелям и зарядным блокам самой Apple.

Учитывая, что до выхода iPhone 14 осталось не так много времени, вряд ли компания будет в срочном порядке оснащать смартфоны USB-C. Ведь анонс новых моделей ожидается в сентябре, а выход явно состоится либо в тот же день, либо через несколько дней. Этот разъём, как ожидается, появится уже в линейке iPhone 15.

На данный момент планшеты iPad уже поставляются с разъёмами USB-C. Такие же разъёмы есть в Macbook. Однако на смартфонах по-прежнему используется Lightning.

Главной причиной отказа от Lightning стал недавний закон, принятый в ЕС. Согласно ему, USB-C станет обязательным для продажи смартфонов в Европе. Подобные инициативы рассматривают также в США и России.